Silivri'de Jandarma ve Polis Ekiplerinden Denetim: 17-23 Şubat Raporu Açıklandı

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Silivri'de Jandarma ve Polis Ekiplerinden Denetim: 17-23 Şubat Raporu Açıklandı
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haber detay altı
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haber detay altı

Silivri Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, 17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan kontrollerde birçok kişi ve araç sorgulanırken, aranan şahıslar ve suç unsurlarıyla ilgili önemli tespitler yapıldı.

Jandarma Denetimleri:
8.393 şahıs sorgulandı.
6.024 araç kontrol edildi.
25 aranan şahıs yakalandı.
11 kişi tutuklandı.
11 kişi gözaltına alındı.
54 yoklama kaçağı tespit edildi.
2 yabancı uyruklu şahıs İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Polis Denetimleri:
11.953 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
2.080 araç kontrol edildi.
21 aranan şahıs yakalandı.
9 kişi gözaltına alındı.
72 yoklama kaçağı tespit edildi.
1 silah ele geçirildi.
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Silivri Kaymakamlığı’na bağlı jandarma ve polis ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
 