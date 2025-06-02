Silivri'de Jandarma ve Polis Ekiplerinden Yoğun Denetim

Silivri Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, binlerce kişi ve araç kontrol edildi, çok sayıda aranan şahıs yakalandı. Hem kırsalda hem merkezde vatandaşın huzuru için yoğun bir hafta geride bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Verileri

Şahıs Sorgusu: 8.188 kişi

Araç Sorgusu: 6.263 araç

Aranan Şahıs: 30

Tutuklanan Şahıs: 18

Yoklama Kaçağı: 31

Gözaltına Alınan: 10

Yakalanan Uyuşturucu: 9,2 gram

Yabancı Uyruklu Şahıs (Göç İdaresi’ne teslim edilen): 3

İlçe Emniyet Müdürlüğü Verileri

GBT Sorgulanan Kişi: 13.221 kişi

Araç Kontrolü: 2.418 araç

Aranan Şahıs: 33

Gözaltına Alınan: 13

Yoklama Kaçağı: 47

Yakalanan Silah: 1

Uyuşturucu: Muhtelif miktarda madde ele geçirildi

Vatandaşın Huzuru İçin Görev Başındalar

Silivri’de huzur ve güvenliğin temini amacıyla gece gündüz çalışan kolluk kuvvetleri, hem kırsal hem de ilçe merkezinde etkin denetimlerini sürdürüyor. Silivri Kaymakamlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, yapılan kontrollerle kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele konusunda önemli bir başarı sağlandı.