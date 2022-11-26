Silivri'de jandarmadan sahte alkol operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şahsın yüklü miktarda sahte alkol imal ederek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısların sahte alkolü ürettikleri tüm adresler ve dağıtım ağlarının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Silivri’de 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 3 bin 900 litre sahte rakı, 13 bin litre sahte şarap, 275 litre sahte viski, 10 adet değişik tatlarda anason ile sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte alkol imal ettikleri tespit edilen R.Y., H.G. ve Y.Ç.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.