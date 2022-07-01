Silivri'de Kabotaj Bayramı coşkusu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi karasularında bağımsızlığının, özgürlüğünün ve milli egemenliğinin teminatı Kabotaj Kanunu'nun 96'ncı yıl dönümü, Silivri'de coşkuyla kutlandı.
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SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker
Silivri sahilindeki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programa Silivri Kaymakam Vekili Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, Silivri liman Başkanı Rıdvan Memiş ile birlikte Protokol mensupları katıldı.
Silivri liman Başkanı Rıdvan Memiş’in yaptığı konuşmanın ardından katılımcılar, tekne ile denize açıldı. Şehitler anısına hazırlanan çelengin denize bırakılması ve saygı duruşunun ardından program sona erdi.
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