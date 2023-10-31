Silivri'de kaçağa geçit yok!
Silivri İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtan kaçak elektronik sigara, cinsel içerikli çikolata, macun ve gıda takviyesi yakaladı. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Binbaşı Fatih Torun’un Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına atanmasının ardından suç ve suçluyla daha etkin bir çalışma başlatan ekipler, geçtiğimiz gece 02:00 sıralarında şüphe üzerine bir araç durdurdu. Araçta yapılan aramada 27 paket (270 adet) Vozol marka elektronik sigara, 143 paket (3.432 Adet) Greengo marka tütün sarma kağıdı, 28 paket (1.400 adet) OCB marka tütün sarma kağıdı, 15 paket (180 Adet ) Ginseng marka cinsel içerikli çikolata,8 paket (96 adet) Diblong marka cinsel içerikli macun, 10 paket (100 adet) Kamagra marka cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirdi.
Kaçak ürünlerin ticareti yapan şüpheli şahıs işlemler için İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.