Silivri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Kg Tütün ve 5120 Makaron Ele Geçirildi
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alibey Mahallesi'nde kaçak tütün ve sigara satışı yapılan bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 kilogram bandrolsüz tütün ve 5120 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli İ.S. (42) gözaltına alındı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesine yönelik düzenledikleri operasyonla bir iş yerini mercek altına aldı. Alibey Mahallesi'nde kaçak tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, adrese süratle operasyon düzenledi.
Operasyonda, iş yerinde yapılan aramalarda 2 kilogram bandrolsüz açık tütün ve 5120 adet dolu makaron ele geçirildi. İş yerinde bulunan şüpheli İ.S. (42), daha önce de 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
Ele geçirilen kaçak ürünlerle birlikte İ.S., adli makamlara sevk edildi. İlçe emniyet ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.