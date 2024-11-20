Silivri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı ve satışıyla mücadele kapsamında Piri Mehmet Paşa, Alibey ve Yeni Mahalle’deki belirli adreslere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 16 Ekim 2024 ile 14 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan incelemelerde kaçak tütün ve sigara satıldığı tespit edilen iş yerlerine ivedilikle müdahale edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

• 22.793 adet doldurulmuş makaron

• 6.500 gram kıyılmış açık tütün

• 291 paket elektronik sigara ucu

• 24 adet elektronik sigara

• 24 adet puro

• 92 paket kaçak sigara

• 17 adet çeşitli tütün ve aroma ürünleri

Operasyon sonucunda yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili adli işlemler başlatılarak, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden ve yasa dışı şekilde piyasaya sürülen kaçak ürünlerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.