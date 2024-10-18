Silivri'de kaçak tütün operasyonu
Silivri'de düzenlenen operasyonda elektronik sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün imalatı ve satışıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Alibey Mahallesi’nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Saat 01.00 sıralarında iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 4 adet sigara sarma makinesi, 1 adet sanayi tipi 200 litre kompresör, 25 kilo kıyılmış tütün, 20 adet elektronik sigara, 85 adet elektronik sigara likiti, 610 paket sarma sigara, 16 adet elektronik sigara ucu ve 41 adet nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonda, iş yerinde bulunan H.D. (39) isimli şahıs adli işlemler yapılmak üzere Silivri Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.