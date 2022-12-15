Silivri'de kaçak yapıların yıkım işlemleri sürüyor

Silivri’de Hazine taşınmazları ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılan kaçak yapıların yıkım işlemleri çerçevesinde Silivri Belediye Başkanlığı’nın çalışmalarıyla 31 Aralık 2017 tarihinden sonra inşa edildiği ve İmar Barışı Yasası’nın dışında kaldığı tespit edilen bin 21 kaçak yapıdan, 898’inin yıkım işlemi 14 Aralık tarihi itibariyle tamamlandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valilik koordinasyonunda Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, milletin malı olan Hazine taşınmazlarının haksız edinim çabalarına karşı, görevli kurumlarca etkin ve kapsayıcı müdahale yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“123 kaçak yapının yıkım çalışmaları başlatılmıştır”

Valilik tarafından açıklanan yazıda 123 kaçak yapının yıkım çalışmalarına da başlanıldığı ifade edilerek, “Valilik koordinasyonunda Silivri Kaymakamlığı, Silivri Belediye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, milletin malı olan Hazine taşınmazlarının haksız edinim çabalarına karşı, görevli kurumlarca etkin ve kapsayıcı müdahale yapılmaktadır. 15 Aralık tarihi itibariyle 123 kaçak yapının yıkım çalışmaları başlatılmıştır. Kaçak yapılaşmanın önlenmesiyle ilgili çalışmalara destek olan duyarlı vatandaşlarımıza, Silivri Kaymakamlığımız, Silivri Belediye Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ekiplerine teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulunuldu.