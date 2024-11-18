Silivri'de Kaçak Yapıya Geçit Yok! 

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maliye ve tarım arazilerindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Büyükkılıçlı Mahallesi’nde mevzuata aykırı 5 yapı yıkıldı, 6 yapının daha yıkımı için hazırlıklar devam ediyor.

Silivri Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılarla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, özellikle maliye ve tarım arazilerinde izinsiz şekilde inşa edilen yapılar denetleniyor. Bu kapsamda, Büyükkılıçlı Mahallesi’nde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen yapılar için yasal işlem başlatıldı.

Son yapılan denetimlerde, Büyükkılıçlı Mahallesi’nde ruhsatsız ve izinsiz şekilde inşa edilen 5 yapı ekipler tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi ekipleri, bölgede mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 kaçak yapının daha yıkımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın yalnızca mevzuata aykırı olmadığını, aynı zamanda çevre ve tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini vurguladı. Konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz. Silivri’nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul’un ortak geleceği. Bu geleceği korumak için kararlıyız. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

