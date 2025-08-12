Silivri'de Kadın Emeği ve Sürdürülebilirlik İçin İkinci El Panayırı

Kadınların Üretim Gücü Panayırda Buluştu

Silivri Belediyesi, Silivri Kent Konseyi, Evim Atölyem Silivri Sanatı ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği, Üreten Kadınlar Platformu ve Selimpaşa Gönüllüleri iş birliğiyle düzenlenen İkinci El Panayırı, törenle açıldı. Etkinlik, hem kadınların üretim gücünü görünür kılmayı hem de geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Protokol ve Katılımcılar Yoğun İlgi Gösterdi

Açılışa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, kamu kurum temsilcileri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar, meslek odası temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Az Tüket, Çok Paylaş, Dünyaya Nefes Ol”

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, panayırın sadece satış değil, doğa ve gelecek için bir adım olduğunu belirterek,

“Her alışveriş, doğaya verilmiş küçük bir sözdür. Kullanmadığımız bir eşya, başka birinin hayatında yeniden can bulur. Bu panayır, hem ekonomiye hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Az tüket, çok paylaş, dünyaya nefes ol!” dedi.

Başkan Balcıoğlu’ndan Kadınlara ve Gönüllülere Teşekkür

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ise, “Kadınlarımızın emeğini, üretimini ve yaratıcılığını desteklemek; hem ekonomimize hem sosyal yaşamımıza güç katıyor. Emeğiyle, fikriyle, yüreğiyle katkı sunan tüm kadınlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşmanın Mutluluğu, Doğaya Umut

Etkinlikte, ikinci el eşyalar, kitaplar ve el emeği ürünler yeni sahiplerini bulurken; panayırın asıl mesajı, paylaşmanın mutluluğu ve doğaya kazandırılan umut oldu.