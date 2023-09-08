Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi

Silivri'de kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün seyir halinde freni boşaldı. Otobüsü araçların olmadığı bir alana yönelten kadın sürücü, trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı.

Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi
Editör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Silivri’de kadın sürücünün kullandığı servis otobüsünün seyir halinde freni boşaldı. Otobüsü araçların olmadığı bir alana yönelten kadın sürücü, trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı.

Olay, sabah saatlerinde Silivri Semizkumlar mevkii Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kadın sürücünün kullandığı otobüsün seyir halindeyken freni boşaldı. Kadın sürücü, trafikteki araçlara zarar vermemek için manevra yaparak aracı yoldan çıkardı. Otobüs trafik ışıkları ve bariyerlere çarparak dururken, içerisinde bulunan 5 yolcu ve sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi
Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi
Silivri'de kadın otobüs şoförünün soğukkanlılığı muhtemel faciayı önledi