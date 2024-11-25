Silivri'de Kadına Şiddet Konusunda Farkındalık Semineri Düzenlendi

Silivri Belediyesi öncülüğünde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kent Konseyi ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Silivri Önder Yılmaz Sahnesi’nde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Semineri” düzenlendi. Seminere Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Sosyal Hizmetler Müdürü Bekir Cenikli, Silivri İlçe Spor Müdürü Seyithan Dağıstanlı, Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda kadın vatandaş katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, kadınların hayallerine, özgüvenine ve insanlık onuruna yapılan bir saldırı olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, şiddetin bir bireyin değil, tüm toplumun geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

Toplum olarak kadına yönelik şiddete karşı çıkılması gerektiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Kadına yönelik şiddet meselesi, siyaset üstü bir meseledir. Çünkü şiddete uğrayan kadınlar sadece bir partinin mensupları değil; kırsalda, kentte yaşayanlar, evli ya da bekar olanlar, her kesimden ve inançtan kadınlarımızdır. Bu yüzden hangi görüşe, inanca veya kimliğe sahip olursak olalım, hep birlikte kadına yönelik şiddete karşı çıkmalıyız” dedi.

“Cennet anaların ayakları altındadır”

Bulundukları inancın şiddeti asla kabul etmediğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Sevgili Peygamberimiz, “Cennet anaların ayakları altındadır” diyerek kadınları en yüce yere koymuştur. Cenneti kadının ayaklarının altına seren bir anlayışın, kadına yönelik şiddeti hoş görmesi mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Silivri Belediyesi’nin kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve toplumsal hayatta daha etkin olmaları için hayata geçirdiği projelerden bahseden Başkan Balcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Silivri Emniyeti ile iş birliği içinde hayata geçirdikleri “Güçlü Kadın” projesiyle kadınları teorik ve pratik eğitimlerle desteklediklerini kaydetti. Kadınların yasal hakları konusunda bilinçlenmelerini ve fiziksel şiddete karşı kendilerini savunmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’de, ekonomik kriz ve yoksulluğun, işsizlikle birlikte sosyal bozulmaları artırdığı bir dönemde olduklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bu zorluklar sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumsal bağlarımızın sarsılmasına neden oluyor. Bu sebeplerle, kadına yönelik şiddeti konuşurken, yoksulluk ve sosyal sorunların bu meseleye nasıl katkı sağladığını da unutmamalıyız” dedi.



“Kadın yanımızda olacak hatta bir adım önümüzden gidecek”

Kadın-erkek eşitliği konusuna vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, “Kimse kusura bakmasın bizim anlayışımız tam tersi kadın yanımızda olacak hatta bir adım önümüzden gidecek. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşiyor” dedi. Silivri Belediye Meclisi’nde ve yönetim kadrolarında kadınların aktif bir şekilde yer aldığını söyleyen Başkan Balcıoğlu, meclislerinde yedi tane kadın meclis üyeleri olduğunu ve başkan yardımcılarının ikisinin kadın olduğunu kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir millet kadın ve erkek iki cinsten oluşur. Toplumsal ilerleme için önce kadının ilerlemesi gerekir” sözlerini hatırlatarak, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin son bulması için dayanışma çağrısında bulundu.

Başkan Balcıoğlu, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak, “Bu mücadele, sadece kadınların değil, hepimizin omuzlarında taşıması gereken bir sorumluluktur. Şiddetin karşısında cesur, kararlı ve birlikte durdukça, kadınlarımızın sesini kısan karanlığa asla izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, kadına yönelik şiddetin önemli bir toplumsal sorun olduğunu belirtti. Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ü anan Toğan, Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek toplumun her alanında kadınların var olmasını sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Kadınların bugün çok daha iyi konumlara sahip olmalarını Atatürk’e borçlu olduklarını ifade eden Kaymakam Toğan, “Kadına yönelik şiddeti hiç gündeme almadığımız bir dünya dileğiyle” dedi.

İstanbul Barosu avukatlarından Selmin Aşkarlı, “Cinsel Saldırı mı? Cinsel Şiddet mi?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Aşkarlı, sunumunda cinsel saldırı suçlarını hukuki boyutlarıyla ele alarak katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Mücadele Büro Amiri Başkomiser Merve Kırık, “KADES” uygulamasını tanıttı. Kırık, uygulamaya nasıl başvuru yapılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatarak, Silivri’de son bir yıl içinde toplam 700 ihbar alındığını ve bu ihbarlara hızla ulaşılarak gerekli yardımların sağlandığını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Polis Memuru Emin Gündüz, “Siber Zorbalık” konusunu ele aldı. Gündüz, siber zorbalığın tanımı, etkileri ve bu tür durumlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Tim Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Ceyda Nur Çetin, “Elektronik Kelepçe” konusuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Çetin, elektronik kelepçe uygulamasının işleyişi, kullanım amacı ve kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolü hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Psikoloğu Yunus Vuran, “Kadına Karşı Şiddette Psikoloji” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Vuran, sunumunda şiddet türlerini açıklayarak, şiddetin bireyler üzerinde yarattığı psikolojik etkileri ve bu etkilerle başa çıkma yöntemlerini ele aldı.

Psikolog Kübra Kızılkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yürüttüğü hizmetleri paylaştı.

Milli Antrenör ve Savunma Sporları Uzmanı Kemal Kırış, kadına yönelik şiddete karşı bireysel güvenlik önlemleri ve sportif yaklaşımlar hakkında bilgiler verdi.

