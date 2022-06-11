Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri Belediyesi'nin yeni başlattığı uygulamaya göre 'Art Kart' sahibi kadınlar, ayrıştırarak belediyeye teslim ettikleri her atık için para puan kazanacak ve bunu ilçe genelindeki marketlerde harcayabilecek.

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  • 11.06.2022 16:46
  • Güncelleme: 11.06.2022 16:47
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Selimpaşa 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin açılışını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, evsel atıkların toplanması konusunda da yeni bir uygulamanın müjdesini duyurdu. Uygulamaya göre, evsel atıklarını ayrıştırarak belediyenin mobil ekiplerine teslim eden Silivrili kadınlar, getirdikleri atık ağırlığınca para puan kazanacak ve bunu marketlerde harcayabilecek.

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

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Atık Getirme Merkezi açılışında “Kazandıran Artı Kart”ı tanıtan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz; “Bugün itibarıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Özellikle ev hanımlarımızı ilgilendiren ‘Kazandıran Artı Kart’ uygulamamız ile, evlerden çıkan atıkların ayrıştırılarak toplanmasını amaçlıyoruz. Kâğıt, karton, plastik, cam şişe gibi artıkları ayrı ayrı toplayan hanımefendiler, mahallelerde belli noktalarda bekleyecek mobil araçlarımıza bu atıklarını teslim edecek, kendi isimlerine tanımlanan kartlara da ağırlık oranında para puan yüklenecek. Bu puanlarla marketlerden alışveriş yapılabilecek” dedi. Kart başvurularının mahalle muhtarlıkları, belediye iletişim noktaları ve çevre müdürlüğü vasıtasıyla yapılabileceğini ifade eden Yılmaz; “Bu proje için 3 adet mobil sıfır atık toplama, 1 adet acil müdahale ve 1 adet denetim aracımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artı Kart ile Atma Kazan Projemizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Artı Kart başvurularıyla ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, https://atikyonetimi.silivri.bel.tr/ internet adresini ziyaret ederek ya da 444 20 47 telefon numarasından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlanarak bilgi alabilirler.   

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

1500 M2 ALANA KURULDU

Bu arada çöpe atılacak atık miktarını azaltmayı, her yıl binlerce kilogram dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Silivri Belediyesi tarafından hizmete alınan ve 1500 metrekare alanda kurulu 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde Teknik Atölye, 60 tonluk kantar, Atık Cam ve Dal-budak Deposu, Ömrünü Tüketmiş Lastik ve İri Hacimli Atık Deposu, Karışık Ambalaj Atık Deposu, Tekstil Atık Deposu, Malzeme Deposu, Atık Öğütme Alanı, İdari Ofisler bulunuyor.

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

SHA Editör
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