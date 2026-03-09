Silivri'de Kadınlar Günü Mesajı: 'Kadın Güçlenirse Toplum Güçlenir'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Silivri’de düzenlenen etkinliklerde vatandaşlarla bir araya geldi. Atatürk Meydanı’nda başlayan yürüyüşün ardından Önder Yılmaz Sahnesi’nde gerçekleştirilen programda şiir ve müzik dinletileriyle günün anlam ve önemine vurgu yapıldı.

“Kadınlar bir adım önde yürümeli”

Programda konuşan Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın” sözlerini hatırlatarak kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini ifade etti.

Kadınların bir adım geride değil, aksine toplumun önünde yürüyen bireyler olması gerektiğini vurgulayan Balcıoğlu, konuşmasında eşi Hayriye Sena Balcıoğlu’na da teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır derler. Ben bu söze de itiraz ediyorum. Benim mücadelemin arkasında değil; yanımda, omuz omuza yürüyen ve bana güç veren çok kıymetli eşim var. Bu zorlu görevde yükümü paylaştığın için sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın.”

“Vicdan Belediyeciliğine sımsıkı sarılıyoruz”

Konuşmasında “Vicdan Belediyeciliği” anlayışına da değinen Balcıoğlu, kadınların yaşadığı sorunların görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Türkiye’de kadın cinayetleri ve toplumsal eşitsizliklere dikkat çeken Balcıoğlu, 2025 yılında 294 kadının cinayete kurban gittiğini, 297 kadının ise şüpheli şekilde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

2026 yılının ilk iki ayında da 62 kadının cinayet sonucu yaşamını yitirdiğini ifade eden Balcıoğlu, kadınların eğitim ve istihdam alanındaki sorunlarına değinerek şunları söyledi:

“Kadınlarımızın ortalama eğitim süresi yalnızca 8,8 yıl. Her 100 kadından sadece 32’si sigortalı bir iş bulabiliyor. İşte bu nedenle vicdan belediyeciliğine sımsıkı sarılıyoruz.”

“Kadınların üretimine ve sağlığına destek”

Silivri Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelerini de paylaşan Balcıoğlu, toplu iş sözleşmesi kapsamında kadın personele 8 Mart’ta ücretli izin ve nakdi yardım hakkı tanındığını belirtti.

24 Mahalle Evi’nin kadınlar için üretim merkezlerine dönüştürüldüğünü ifade eden Balcıoğlu, 10 farklı branşta eğitim alan 2 bin 526 kadın kursiyerin üretime katıldığını söyledi. Tarım alanında dağıtılan 80 bin atalık fidenin ve TÜRAM’daki üretim çalışmalarının kadınların emeğiyle ekonomik değere dönüştüğünü dile getirdi.

Kadın sağlığı alanında da önemli adımlar attıklarını belirten Balcıoğlu, Türkiye’de yerel yönetimler düzeyinde öncü bir uygulama olan ücretsiz HPV aşısı projesini başlattıklarını ve mahalle pilatesi programlarıyla 750 kadına ulaşıldığını ifade etti. Ayrıca Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri’nde verilen eğitimlerle 5 bin kadının sporla buluştuğunu söyledi.

“Kadınların güçlü olduğu bir Silivri, herkesin huzurlu olduğu bir Silivri demektir” diyen Balcıoğlu, kadınların üretimde, yönetimde ve sosyal yaşamın her alanında daha görünür olması gerektiğini vurguladı.

Kent Konseyi Başkanı Erel’den eşitlik vurgusu

Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel de programda yaptığı konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihsel önemine değindi. Türkiye’nin kadınlara siyasi hakları birçok Avrupa ülkesinden önce tanıdığına dikkat çeken Erel, hak kazanmanın mücadelenin sona erdiği anlamına gelmediğini belirtti.

Kadınların şiddetsiz bir yaşam hakkı, karar mekanizmalarında eşit temsil ve görünmeyen emeğin görünür hale gelmesi için mücadelenin sürdüğünü ifade eden Erel, kadın dayanışmasına verdiği destek nedeniyle Başkan Balcıoğlu’na teşekkür etti.

Program sonunda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu tarafından etkinliğe katkı sunan Silivri Kent Konseyi Başkanı Nursel Erel, Selimpaşa Gönüllüleri Derneği’nden Cemile Kapucu, El İzi Sanat Topluluğu’ndan Arzu Başarır, Üreten Kadınlar Platformu’ndan Şeyda Dikmen ve Silivri Kadınları Dayanışma Topluluğu’ndan Emine Değer’e şilt takdim edildi.