Silivri'de Kadınlar İçin Mesaj: 'Her Sokak Kadına Aittir'

Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Mega Saray’da geniş katılımlı bir iftar programı düzenledi. Programa Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile eşi Hayriye Sena Balcıoğlu’nun yanı sıra belediyede görev yapan kadın personeller, kadın dernekleri temsilcileri ve çok sayıda Silivrili kadın katıldı.

“Başarıya giden yolun anahtarı kadınların emeğidir”

Programda konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, yerel yönetimde geçirdiği yılların kendisine önemli bir gerçeği öğrettiğini belirterek kadınların emeğinin toplumdaki belirleyici rolüne dikkat çekti.

Silivri’ye yerel yönetici olarak 17 yılını verdiğini ifade eden Balcıoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sokaklarda dert dinledim, çözüm ürettim; sizlerle ağladım, sizlerle güldüm. Bana bu 17 yılın öğrettiği sarsılmaz bir gerçek var. Eğer bir işin içinde kadının emeği, alın teri, şefkati ve ince zekâsı yoksa o işin bereketi de olmaz, yolu da uzun sürmez. Başarıya giden yolun anahtarı da kilidi de sizsiniz.”

“Kadınlar geride değil, rehberdir”

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın” sözünü hatırlatan Balcıoğlu, kadınların toplumda geri planda olması gerektiği yönündeki anlayışa karşı olduğunu vurguladı.

Kadınların hayatın merkezinde yer aldığını dile getiren Balcıoğlu, “Kadınlar bizim bir adım gerimizde değil; tam yanımızda, hatta çoğu zaman önümüzde yürüyen rehberlerdir. Benim mücadelemin arkasında değil, omuz hizamda duran kıymetli eşim var” dedi.

“Hiçbir kadını yalnız bırakmayacağız”

Silivri Belediyesi’nin “Vicdan Belediyeciliği” anlayışıyla hareket ettiğini belirten Balcıoğlu, ilçedeki hiçbir kadının yalnız bırakılmayacağını söyledi.

Kadınların hayatın her alanında daha güçlü yer alabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Balcıoğlu, şu mesajı verdi:

“Bu şehirde hiçbir kadını yalnız, hiçbir kadını sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Sadece 8 Mart’ta değil, yılın 365 günü kadınların taleplerini dinlemeye devam edeceğiz. Biz omuz omuza verdiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel, varamayacağımız hiçbir hedef yoktur.”

Program, Ramazan ayının dayanışma ve birlik ruhuna vurgu yapan sohbetler ve katılımcıların bir araya geldiği iftar buluşmasıyla sona erdi.