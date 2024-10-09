Silivri'de Kadınlar Tuvaletinde Fotoğraf Çekildi İddiası
Bugün, Silivri eski Kaymakamlık binasının arkasındaki umumi tuvaletlerde, bir kadının tuvalet kabinindeyken izinsiz fotoğrafının çekildiği iddia edildi
Silivri’de Kadınlar Tuvaletinde Fotoğraf Çekildi İddiası
Bugün, Silivri eski Kaymakamlık binasının arkasındaki umumi tuvaletlerde, bir kadının tuvalet kabinindeyken izinsiz fotoğrafının çekildiği iddia edildi. Kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.