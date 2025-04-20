Silivri'de Kanola tarlaları sarıya büründü

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” (TAKEP) kapsamında hayata geçirilen “Ekilsin Kanola İstanbul Şen Ola” projesi Silivri'de meyvelerini vermeye başladı.

Projeden faydalanan Selimpaşa Mahallesi çiftçilerinden İbrahim Elmaslı, bu yıl ilk kez kanola ekimi gerçekleştirdi. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendislerinin teknik desteğiyle yapılan ekimden oldukça memnun kalan Elmaslı, sarı çiçeklerle kaplı tarlasının veriminden umutlu.

Kanola ekili arazi, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul ile Ziraat Mühendisleri Koçali Kayabaş ve Özkan Kartal tarafından yerinde ziyaret edildi. Tarladaki gelişimi değerlendiren yetkililer, projenin hem çiftçiye hem de bölge tarımına büyük katkı sağladığını belirtti.