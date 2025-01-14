Silivri'de Kanola Tarlalarında Zararlı Kontrolü: Lahana Güvesine karşı mücadele

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Ziraat Mühendisleriyle birlikte Çeltik, Küçükkılıçlı, Seymen ve Yolçatı mahallelerinde kanola ekili arazilerde incelemelerde bulundu. Ziyaretin amacı, kanola bitkisine zarar veren Lahana Güvesi yoğunluğunu tespit etmek ve önleyici tedbirler almak olarak açıklandı.

Yapılan kontrollerde, lahana güvesinin yoğunluğunun şu an için düşük seviyede olduğu belirlendi. Ertuğrul ve ekibi, zararlı ile etkin mücadele kapsamında tarama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Lahana güvesi gibi zararlıların ürün verimliliği üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için, çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak önlemler alınması yönünde çalışmaların devam ettiği bildirildi.