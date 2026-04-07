Silivri'de kapsayıcı belediyecilik mesajı: Balcıoğlu projeleri anlattı

Balıcıoğlu, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne değinerek otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu vurguladı. Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’nde özel bireylerle bir araya geldiklerini belirten Balcıoğlu, “Daha kapsayıcı bir Silivri için eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Doğal yaşam alanı projesi başladı

4 Nisan Sokak Hayvanları Günü kapsamında önemli bir projeyi duyuran Balcıoğlu, Büyük Kılıçlı bölgesinde 75 dönümlük doğal yaşam alanı çalışmalarının başladığını açıkladı. Projenin klasik barınak anlayışından uzak, doğaya uyumlu bir sistemle planlandığını belirten Balcıoğlu, sahipsiz hayvanların tür, yaş ve sağlık durumlarına göre ayrılmış alanlarda, stresten uzak bir yaşam süreceğini ifade etti. Projenin hem vatandaş güvenliğini artırmayı hem de hayvanlara sağlıklı bir yaşam alanı sunmayı hedeflediği vurgulandı.

Roman vatandaşlara istihdam vurgusu

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla konuşan Balcıoğlu, Roman vatandaşların kentin sosyal dokusunun önemli bir parçası olduğunu belirterek belediye bünyesinde yaklaşık 200 Roman vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı. Bu yaklaşımın sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin somut bir göstergesi olduğu ifade edildi.

23 Nisan’a uluslararası katılım

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Balcıoğlu, emniyet güçlerine teşekkür ederek şehitleri rahmetle andı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ise Silivri’de geniş katılımlı etkinlikler düzenleneceğini belirten Balcıoğlu, yaklaşık 16 ülkeden 400 çocuğun katılımıyla uluslararası bir çocuk şenliğinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

İki yılda katılımcı yönetim vurgusu

Görevde ikinci yılını tamamladıklarını ifade eden Balcıoğlu, belediyeciliği yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerini belirtti. Katılımcı, sosyal adaleti önceleyen ve uzun vadeli planlama esaslı bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Balcıoğlu, Silivri’de daha dirençli, kapsayıcı ve yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmaların süreceğini kaydetti.