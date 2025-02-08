Silivri'de kar yağışı etkili oldu
Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Silivri’de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul’da aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Kar yağışı, Silivri’de etkisini gösterdi. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.