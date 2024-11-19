Silivri'de Kardeşlik Vurgusu:Yöre Dernekleriyle Birlikte Güçlü Gelecek Hedefi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, belediye meclis üyeleri ve parti yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Silivri’deki yöre derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, 81 ilden gelen hemşehrilerin huzur ve barış içinde yaşadığı Silivri’nin, kardeşlik ve hoşgörü iklimiyle daha da ileriye taşınacağı vurgulandı. Başkan Balcıoğlu, bu tür buluşmaların, ilçenin sosyal uyumuna ve dayanışma kültürüne katkı sağladığını belirtti.

“Silivri’de Birlikte Güzeliz”

Toplantıda konuşan Başkan Balcıoğlu, “81 ilden gelen hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı bu güzel ilçemizi, kardeşlik ve hoşgörü ile daha da ileriye taşıyacağız. Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyon Başkanı İrfan Yıldırım başta olmak üzere, toplantımıza katılarak bizi onurlandıran tüm dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya katılan dernek başkanları da ilçede hayata geçirilmesi planlanan projelerde iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Bu buluşmanın, Silivri’nin sosyal dokusunu daha da güçlendirmek adına önemli bir adım olduğu kaydedildi. Başkan Balcıoğlu’nun, farklı kültürleri temsil eden yöre dernekleriyle iş birliğini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi.