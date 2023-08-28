Silivri'de karpuz ve domatesler yarıştı

Silivrili üreticiler, sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri jüri üyelerine sunarak yarıştırdı. 35 Karpuz üreticisi, 41 Domates üreticisi olmak üzere 76 çiftçi yarışmaya katıldı. Ziraat mühendisleri görüntü ve tat bakımından ürünleri değerlendirirken, 1’nciye tam altın, 2’nciye yarım altın ve 3’ncüye çeyrek altın hediye edildi. Festivaller kapsamında vatandaşlara domates salçası, domates sosu ve karpuz dilimi ikram edildi.

Sahne programlarında yöresel halk oyunları sergilenirken, Değirmenköy’de şarkıcı Emre Altuğ ve Kadıköy’de şarkıcı Nalan konser verdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, festivallerde yaptığı konuşmada tarımsal üretimin önemine dikkat çekti. İstanbul’un en verimli topraklarının Silivri’de bulunduğunu belirten Yılmaz, “Stratejik bir değere sahip olan tarımsal üretimin sürdürülebilir hale gelmesi de çiftçilerimizin desteklenmesi ile mümkündür” dedi. Yılmaz, festivale katılan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramlarını da kutladı.