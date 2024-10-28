Silivri'de Kasım Ayı Kültür ve Sanat Takvimi Belli Oldu!

Silivri Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri takvimi, çocuklar ve yetişkinler için dolu dolu programlarla geliyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun katkılarıyla hazırlanan etkinliklerde, tiyatro gösterileri, söyleşiler, atölyeler, müzik dinletileri ve özel programlar yer alıyor.

Çocuk Tiyatrosu

Kasım ayı boyunca çocuklar için eğlenceli tiyatro oyunları sahnelenecek. Super Mario 3 Kasım’da, Mükemmel Çocuklar 5 Kasım’da, Çocuklar 12 Kasım’da, Dersimiz Neşe 19 Kasım’da ve Alışın Macerası 26 Kasım’da saat 11:00 ve 14:00'te sahne alacak.

Yetişkin Tiyatrosu

Yetişkinlere özel tiyatro gösterileri ise ay boyunca Cuma akşamları Silivri sakinleriyle buluşacak. Gitme Sonbahar 1 Kasım’da, İki Numara Konak 10 Kasım’da, Geç Kalanlar 17 Kasım’da ve Kanlı Nigâh 24 Kasım’da saat 20:00’de izleyicilere sunulacak.

Söyleşi ve İmza Günleri

Kasım ayında düzenlenen söyleşiler, edebiyatseverler ve güncel konulara ilgi duyan Silivrililer için dikkat çekici programlar sunuyor. Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi 10 Kasım’da saat 14:00’te gerçekleşecek. Kentsel Tarım konulu söyleşi 3 Kasım’da ve Abdullah Arslan ile Rabia Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşecek söyleşi ise 15 Kasım’da saat 13:00’te düzenlenecek.

Atölyeler

Çocuklar ve gençler için düzenlenen atölyeler, Kasım ayında sanatsal ve eğitici aktiviteler sunacak. Maske Atölyesi 2 Kasım’da, Sanat Etkinlikleri 6 Kasım’da, Drama Atölyesi 7 Kasım’da, Kutulu Oyunlar 13 Kasım’da, Kilden Figürler 14 Kasım’da ve Ebru Sanatı 16 Kasım’da katılımcılarla buluşacak.



Baloncuk Gösterisi

4 Kasım Cumartesi günü, Çilek Abla’nın sunumuyla gerçekleşecek olan Bubble Show, saat 13:00’te çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Müzik Dinletileri

Kasım ayının özel programları arasında, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü için Trakya Oda Orkestrası tarafından düzenlenecek olan müzik dinletisi, saat 20:00’de gerçekleşecek. Ayrıca, 18 Kasım Cumartesi günü Piyanist Engin Erkuş saat 20:00’de sahne alacak.

Diğer Etkinlikler

Öğretmenler Günü’ne özel hazırlanan sergi, 24 Kasım Cuma günü saat 12:00’de açılacak. Aynı zamanda, 6 Kasım Pazartesi günü saat 13:00’te gerçekleşecek olan "Güçlü Kadın" semineri, ilham verici konuşmacılarıyla kadınlara yönelik anlamlı bir etkinlik olacak.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgi ve ücretsiz bilet temini için kultursanat.silivri.bel.tr adresi ve 444 20 47 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilir.