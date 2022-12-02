Sanat yönetmenini darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silivri'de sanat yönetmeni 38 yaşındaki adamı evine yürüdüğü esnada darp eden şahıs, emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanat yönetmenini darp eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silivri Yeni Mahalle’de 8 Kasım Salı günü saat 20.50 sıralarında sanat yönetmeni 38 yaşındaki Aykut G., iş yerinden çıkarak otobüse binmişti. Otogarda otobüsten inen adam ardından evine gitmek için cadde üzerinde yürümeye başlamıştı. Kaldırımda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kimliği belirsiz bir şahıs, adama uçan tekme atmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu R.E isimli şüpheli yakalanmıştı. Emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Şüpheli şahıs emniyetteki ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, darp olayını E.G.'nin kendisini tahrik etmesi sonucu gerçekleştirdiğini belirtti. Ardından R.E., hakkında "Kasten Yaralama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.