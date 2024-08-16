Silivri'de Kavun Ekili Arazilere Denetim

Bu kapsamda, Selimpaşa, Kavaklı ve Seymen mahallelerinde bulunan kavun ekili araziler, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Koçali Kayabaş ve Ziraat Teknisyeni Muharrem Önal tarafından yerinde denetlendi. Denetimler sırasında, üreticiler Erdal Karabıyık, Aygören Atınç, Hasan Bektaş ve Behzat Duru’ya ait araziler kontrol edildi.

Projeler, tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamayı ve yerli üretimi artırmayı hedefliyor. Denetimlerin, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığı ve bölgedeki tarımsal üretimin kalitesini artırdığı belirtiliyor.