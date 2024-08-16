Silivri'de Kavun Ekili Arazilere Denetim
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Selimpaşa İçin Topatan Kavunu Projesi' ve 'İstanbul İçin Yerli ve Milli Fide Projesi' kapsamındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Bu kapsamda, Selimpaşa, Kavaklı ve Seymen mahallelerinde bulunan kavun ekili araziler, Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Koçali Kayabaş ve Ziraat Teknisyeni Muharrem Önal tarafından yerinde denetlendi. Denetimler sırasında, üreticiler Erdal Karabıyık, Aygören Atınç, Hasan Bektaş ve Behzat Duru’ya ait araziler kontrol edildi.
Projeler, tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamayı ve yerli üretimi artırmayı hedefliyor. Denetimlerin, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığı ve bölgedeki tarımsal üretimin kalitesini artırdığı belirtiliyor.