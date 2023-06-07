Silivri'de 'Kavuran yaz 89' belgeselinin gösterimi yapıldı
Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan ve 1984-1989 yılları arasında Bulgaristan'daki komünist rejimin ülkede yaşayan Türklere yönelik asimilasyon ve baskılarını konu alan 'Kavuran Yaz 89' belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Başkan Yılmaz, 'Aradan 39 yıl geçmesine rağmen, hiçbir vicdana sığmayacak şekilde soydaşlarımıza yapılan saldırılar, baskılar, zulümler daha dün gibi tazeliğini koruyor.' dedi.
ÇALIŞKAN: “ANAVATAN TÜRKİYE BİZLERİ BAĞRINA BASTI”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan, “34 yıl önce Bulgaristan Türkleri özgürlük, demokrasi ve kimlik mücadelesi vermiştir. Komünist rejimin zulümleri nedeniyle ezilen halkın öfkesi bir noktada toplamış ve isyan şeklinde başlamıştır. T