Silivri'de 'Kent Yoksulluğu Buluşması' Gerçekleştirildi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile partililerin katılımıyla “Tüketilme ve Yoksullaştırma Politikalarına Karşı Silivri Kent Yoksulluğu Buluşması” düzenlendi.

Etkinlikte, halkı yoksullaştıran ekonomik politikaların etkileri masaya yatırıldı. Başkan Balcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ekonomik eşitsizlikle mücadele, sosyal adaletin sağlanması ve yurttaşların hak ettiği yaşam standartlarına ulaşabilmesi için çözüm önerilerini paylaştıklarını belirtti.

“Silivri’de Hiçbir Çocuk Aç Kalmayacak”

Toplantıda Silivri’deki yoksullukla mücadele çalışmaları detaylandırıldı. Başkan Balcıoğlu, “Silivri’de hiçbir çocuğun aç kalmadığı, hiçbir annenin çocuğunun geleceği için endişe duymadığı ve hiçbir yurttaşımızın kendini yalnız hissetmediği bir yaşam inşa etmek için durmadan çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Çözüm Önerileri Paylaşıldı

Buluşmada, kent yoksulluğunun sebepleri ve çözüm yolları detaylı bir şekilde tartışıldı. Ekonomik adaletsizlikle mücadelede sosyal yardımların artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve dayanışma projelerinin genişletilmesi gerektiği vurgulandı.

Silivri Belediyesi’nin sosyal projelerle halkın yanında olmaya devam edeceğini belirten Bora Balcıoğlu, yoksullukla mücadelede yeni adımlar atacaklarını ifade etti.

Bu tür buluşmaların, kent yoksulluğuna dair farkındalık oluşturma ve çözüm üretme açısından önemli bir platform sunduğu belirtiliyor.