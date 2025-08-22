Silivri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Devam Ediyor

Mimar Sinan Mahallesi’nde yıkım gerçekleşti

Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan, 2 blok ve 24 bağımsız birimden oluşan bina, maliklerinin talebi üzerine kentsel dönüşüm sürecine dahil edildi. Belediyenin yasal işlemleri tamamlamasının ardından bina yıkılarak süreç resmen başlatıldı.

100 bina, 400 bağımsız birim dönüştürüldü

Başkan Balcıoğlu, 1 Nisan 2024’ten bu yana Silivri genelinde 100 bina ve 400 bağımsız birimin yıkımının gerçekleştirildiğini vurguladı. Vatandaşlara kira yardımı, hibe ve kredi desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlandığını, belediyenin ise sürecin kolaylaştırıcısı olduğunu ifade etti.

“Katılım olmadan başarı mümkün değil”

Kentsel dönüşümün, hemşehrilerin desteği ve katılımıyla başarıya ulaşabileceğini belirten Balcıoğlu, tüm vatandaşları kira yardımı ve yapım desteği başvuruları için Silivri Belediyesi Kentsel Dönüşüm Birimi’ne davet etti.

“Daha güvenli ve modern bir Silivri”

Silivri’nin geleceğini güvence altına almak için çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan Balcıoğlu, “Silivri’mizi daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.