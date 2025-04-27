Silivri'de Kesinti Alarmı! Mahalle Mahalle Liste Belli Oldu
Silivri'de Elektrik Kesintisi: 28-29-30 Nisan Tarihlerinde Hangi Mahalleler Etkilenecek?
Silivri merkez mahallelerinde 28, 29 ve 30 Nisan 2025 tarihlerinde bakım, yatırım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte saat saat etkilenecek bölgeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Silivri'de 28-29-30 Nisan tarihlerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. Çalışmalar, bakım çalışmaları, abone bağlantıları ve ekonomik ömür sebebiyle yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
28 Nisan 2025 Pazartesi:
09:00-11:00: Cumhuriyet Mahallesi (Anadolu, Gülcanım, Palmiye, Söğütlü, Çamlı Sokaklar)
09:00-16:00: Alibey Mahallesi (Karamustafa, Zahit Kaynar Sokaklar) ve Yeni Mahalle (Dr. Sadık Ahmet, Gonca, Müjdat Gürsu vb. Sokaklar)
09:00-17:00: Fener Mahallesi (Fener Kaynak, Mustafa Kemal, Siska Sokaklar)
09:00-17:00: Balaban, Mimar Sinan, Sancaktepe, İsmetpaşa Mahalleleri (Çeşitli sokaklar)
09:00-17:00: Seymen Mahallesi (Başar Çıkmazı, Burup Çıkmazı vb.)
12:00-17:00: Alipaşa ve Mimar Sinan Mahalleleri (Fırın, Cansever, Eşref vb. Sokaklar)
29 Nisan 2025 Salı:
09:00-17:00: Balaban, Gümüşyaka ve Mimar Sinan Mahalleleri (Ahududu, Arpa, Milas, İkizçınar vb.)
09:00-17:00: Seymen Mahallesi (Başar Çıkmazı, Özsu Çıkmazı vb.)
09:00-11:00: Yeni Mahalle (Ahmet Gürsoy, Gülşah, Kamuran, Sülüklüçeşme vb.)
12:00-14:00: Yeni Mahalle (1 Kasım, 7020. Sokaklar)
15:00-17:00: Yeni Mahalle (1 Kasım, 7005., Balca vb. Sokaklar)
30 Nisan 2025 Çarşamba:
09:00-17:00: Bekirli, Fener ve Kurfallı Mahalleleri (Bahçedere, Kale, Kumrubağ vb.)
09:00-17:00: Semizkumlar Mahallesi (Dirlik, Yakacık vb.)
09:00-16:00: Mimar Sinan Mahallesi (Ali Kahraman, Erbaa, Yaşam vb. Sokaklar)
09:00-16:00: Mimar Sinan Mahallesi (Aşkın, Basın, Doğuş vb. Sokaklar)
09:00-11:00: Piri Mehmet Paşa Mahallesi (Burhan Soyaslan, Güneş, İnönü vb.)
12:00-14:00: Yeni Mahalle (7039., 7144. Sokaklar)
15:00-17:00: Yeni Mahalle (1 Kasım Caddesi)