Silivri'de ki nem seviyesi rekor kırdı

İstanbul'da Gece Boyunca Yüksek Nem ve Sıcak Hava Etkisini Sürdürdü

İstanbul'da sabah saatlerine kadar devam eden yüksek nem ve sıcak hava dalgası, ilçeler arasında farklılık gösterirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ve Şişli gibi ilçelerde nem oranı yüzde 95'in üzerine çıkarken, Ümraniye'de ise bu oran yüzde 99'u aşarak rekor seviyeye ulaştı.

İlçelere Göre Hava Durumu Değişkenlik Gösterdi

Adalar'da hava sıcaklığı 26,3 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 30 dereceye yükseldi ve nem oranı yüzde 89'a kadar çıktı. Arnavutköy'de ise sıcaklık 23,9 derece, hissedilen sıcaklık 27,9 derece ve nem oranı yüzde 84 olarak kaydedildi.

Genel Hava Sıcaklığı ve Nem Oranları

İstanbul'un genelinde sabahın ilk saatlerinde hava sıcaklığı 25,7 derece olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 28,3 dereceydi ve nem oranı ise yüzde 83 olarak belirlendi. Megakentteki diğer ilçelerde de benzer şekilde hava koşulları değişkenlik gösterdi.