Silivri'de Kırsal Yangınlara Karşı Ortak Çağrı: Komisyon Tavsiyeleri Paylaşıldı

Kurumlar Buluştu, Tavsiyeler Açıklandı

Silivri Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu öncülüğünde 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, son dönemde artan kırsal yangınlar masaya yatırıldı. Toplantıya İlçe Tarım Müdürlüğü, İBB Silivri İtfaiye Amirliği, Silivri Belediyesi müdürlükleri, çiftçi örgütleri, kooperatifler ve muhtar dernekleri gibi birçok paydaş katıldı. Ortak değerlendirmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşılmak üzere çeşitli tavsiyeler oluşturuldu.

Bilinçlendirme ve Önlem Odaklı 14 Maddelik Liste

Tarım alanları, yerleşim çevreleri ve fabrika bölgelerinde alınması gereken önlemleri içeren öneriler şu başlıklarda toplandı:

Kaçak yapılarda mangal ve çöp yakımına karşı bilinçlendirme

Karayolları kenarındaki yabancı otların temizlenmesi

Billboard, medya ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık kampanyaları

Tarlaların çevresinin sürülerek güvenlik çemberi oluşturulması

Vatandaşların şüpheli durumları cep telefonu ile kaydederek 112, Jandarma veya Zabıta’ya bildirmesi

Gönüllü itfaiyecilik eğitiminin yaygınlaştırılması

Su tankerlerinin kritik noktalarda hazır tutulması, araç kapasitesinin artırılması

Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi

Cuma hutbelerinde yangın riskine dair bilgilendirme yapılması

Site yönetimlerinin kurumuş ot temizliğinde sorumluluk üstlenmesi

Fabrikaların çevresel temizlik ve yangın riski konusunda sorumluluk alması

Tarım araçlarında yangın söndürme ekipmanlarının zorunlu hale getirilmesi

İtfaiye ekiplerince çiftçilere yönelik yangın güvenliği eğitimi verilmesi

Eylül-Ekim aylarında önleyici çalışmaların erkenden planlanması

“Bu Bir Ortak Sorumluluktur”

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “Silivri’nin tarımsal üretim potansiyelinin korunması sadece çiftçilerin değil, tüm kurum ve vatandaşlarımızın sorumluluğudur. Yangınlar sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal kayıplara yol açmaktadır. Bu bilinçle hep birlikte hareket edilmelidir” denildi.