Silivri'de Kırsal Yangınlara Karşı Ortak Çağrı: Komisyon Tavsiyeleri Paylaşıldı
Silivri Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, kırsal yangınların önlenmesine yönelik tavsiye kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Kurumlar Buluştu, Tavsiyeler Açıklandı
Silivri Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu öncülüğünde 8 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, son dönemde artan kırsal yangınlar masaya yatırıldı. Toplantıya İlçe Tarım Müdürlüğü, İBB Silivri İtfaiye Amirliği, Silivri Belediyesi müdürlükleri, çiftçi örgütleri, kooperatifler ve muhtar dernekleri gibi birçok paydaş katıldı. Ortak değerlendirmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşılmak üzere çeşitli tavsiyeler oluşturuldu.
Bilinçlendirme ve Önlem Odaklı 14 Maddelik Liste
Tarım alanları, yerleşim çevreleri ve fabrika bölgelerinde alınması gereken önlemleri içeren öneriler şu başlıklarda toplandı:
Kaçak yapılarda mangal ve çöp yakımına karşı bilinçlendirme
Karayolları kenarındaki yabancı otların temizlenmesi
Billboard, medya ve sosyal medya aracılığıyla farkındalık kampanyaları
Tarlaların çevresinin sürülerek güvenlik çemberi oluşturulması
Vatandaşların şüpheli durumları cep telefonu ile kaydederek 112, Jandarma veya Zabıta’ya bildirmesi
Gönüllü itfaiyecilik eğitiminin yaygınlaştırılması
Su tankerlerinin kritik noktalarda hazır tutulması, araç kapasitesinin artırılması
Kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi
Cuma hutbelerinde yangın riskine dair bilgilendirme yapılması
Site yönetimlerinin kurumuş ot temizliğinde sorumluluk üstlenmesi
Fabrikaların çevresel temizlik ve yangın riski konusunda sorumluluk alması
Tarım araçlarında yangın söndürme ekipmanlarının zorunlu hale getirilmesi
İtfaiye ekiplerince çiftçilere yönelik yangın güvenliği eğitimi verilmesi
Eylül-Ekim aylarında önleyici çalışmaların erkenden planlanması
“Bu Bir Ortak Sorumluluktur”
Komisyon tarafından yapılan açıklamada, “Silivri’nin tarımsal üretim potansiyelinin korunması sadece çiftçilerin değil, tüm kurum ve vatandaşlarımızın sorumluluğudur. Yangınlar sadece ekonomik değil, çevresel ve toplumsal kayıplara yol açmaktadır. Bu bilinçle hep birlikte hareket edilmelidir” denildi.