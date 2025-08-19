Silivri'de Kışlık Sebze Fidesi Dağıtım Töreni'nde Coşkulu Buluşma

Törenin sunucusu açılış konuşmasında, 2020’den bu yana toplamda 70 milyon fide dağıtıldığını hatırlatarak “Cumhuriyetimiz olmasaydı bu kazanımların değeri olmazdı” sözleriyle Atatürk ve şehitlerimizi andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program üretici konuşmalarıyla devam etti.

Çiftçilerden Samimi Teşekkürler

İlk söz alan üretici Halil Yılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür ederek “Vatandaşımızın yüzü gülüyor, verilen desteklerden memnunuz” dedi. Kadın üretici Asiye Sancar ise “Allah razı olsun, fidelerden çok memnunuz” ifadeleriyle desteğin önemine değindi.

Ziraat Odası: “Hasatlar Bereketli Oldu”

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, daha önce dağıtılan buğday ve hububat desteklerinin bereketli geçtiğini belirterek, “Bugün verilen kışlık fideler de kısa sürede toprakla buluşacak, pazara ve sofralarımıza yansıyacak” dedi.

Balcıoğlu: “Silivri, İstanbul’un tarım omurgası”

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu konuşmasında Silivri’nin İstanbul tarımındaki önemine dikkat çekti:

“İstanbul’daki tarım arazilerinin %60’ı Silivri’de. Kahvaltıdaki domates, sofradaki buğday bu topraklardan gidiyor. Çiftçilerimiz direniyor, üretiyor ve umut oluyor. Biz de yanınızdan bir adım bile ayrılmayacağız.”

Balcıoğlu, yalnızca fide değil; tohum, gübre, sulama sistemleri, tarım makineleri ve eğitim desteği sağladıklarını, yalnızca geçen yıl 100 milyon liralık destek verildiğini söyledi. Ayrıca, belediye tarlalarında üretilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını vurguladı.

Aslan: “Ekrem Başkanımızın Selamı Var”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise törende İmamoğlu’nun selamını ileterek, “191 bin dekar alanda hibe desteğiyle İstanbul tarımının %25’ine dokunduk. Bu yıl 1.754 çiftçimize 7,8 milyon kışlık sebze fidesi dağıtıyoruz” dedi. Aslan, çiftçilerin “bacasız fabrika” olduğunu belirterek “Alın teri varsa helal lokma vardır” sözleriyle üretimin önemini vurguladı.

“Parayla Satılamaz”

Tören sonunda Bora Balcıoğlu, hibelerin karşılıksız olduğunu hatırlatarak “Milletin parasını millete harcıyoruz. Çiftçiden alınan destek yine çiftçiye dönüyor” ifadelerini kullandı.

Fide dağıtımı, üreticilere paketlerin teslim edilmesi ve toplu hatıra fotoğrafıyla son buldu.