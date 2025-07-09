Silivri'de konteynerde çıkan yangın tarlaya sıçradı

İstanbul Silivri'de göletin yanında bulunan konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı.

Silivri'de konteynerde çıkan yangın tarlaya sıçradı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Silivri’de göletin yanında bulunan konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı.

Silivri Çanta Mahallesi’nde bulunan göletin yanında bulunana konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler buğday tarlasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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