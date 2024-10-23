Silivri'de konut satışlarında rekor artış!

Milliyet.com.tr'ye konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönemde mevduat faizlerinde yaşanan düşüş beklentisi ve kur korumalı mevduat hesaplarına getirilen stopaj vergisi, döviz fiyatlarının stabil kalmasıyla birlikte gayrimenkul yatırımlarını yeniden cazip hale getirdi.

Yatırımcıların gayrimenkuldeki bazı fırsatları değerlendirmek istediklerini gözlemliyoruz. İnşaat maliyetlerinin yükselmesi zaten piyasalarda bir artış yaratmıştı.

İnşaat maliyetlerindeki artışın yanı sıra, üretim miktarının azalması arz sıkıntısına neden oldu. Ancak gayrimenkul piyasasında kiraya verilen mülklerin amortisman sürelerinin kısalması yatırımcılar için cazip hale geldi.

Altın fiyatlarındaki artışın da gayrimenkul yatırımlarına yönelimi artırdığını düşünüyorum. Ekim ayı satışları da Eylül ayından geri kalmayacak kadar iyi gidiyor. Piyasadaki toparlanmanın sinyallerini alıyoruz.

22 Ekim'e kadar satışlar 220 bin seviyelerine yaklaştı. Ekim ayında toplam satışların 280 bin seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Konut satışlarına baktığımızda 140 bin tapu işlemi gerçekleşirken, ticari gayrimenkul, arsa ve arazilerde de benzer fırsatlar var.

Konut fiyat endeksi reel olarak düştü, mevduat faizlerinden yüksek gelir elde eden yatırımcılar yavaş yavaş gayrimenkule yönelmeye başladılar. Bu durumun da etkili olduğunu söyleyebiliriz.

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İstanbul çevresinde özellikle Silivri'de yoğun bir satış hareketliliği var. Eylül ayında Silivri'de yaklaşık 5 bin 500 tapu işlemi yapıldı.

Arnavutköy ise 4 bin 915 tapu işlemi ile öne çıktı. Bunun yanı sıra, Esenyurt 13 bin tapu işlemi ile en yoğun satış yapılan ilçelerden biri. Anadolu yakasında ise Pendik’te 5 bin 672, Sancaktepe’de ise 3 bin 500 tapu işlemi gerçekleştirildi.