Silivri'de Korkutan Anız Yangını! Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü
Yeni Mahalle’de paniğe yol açtı
Silivri’nin Yeni Mahalle Sarıkamış Sokak mevkisinde (eski Garden arkası) çıkan anız yangını, yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle paniğe neden oldu. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin ikametgahlara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.
Rüzgarla birlikte büyüdü
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yürütülen ortak müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin endişeyle izlediği olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları anız yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı.