Silivri'de korkutan yangın: Arazide başladı ormanlık alana sıçradı

Silivri Küçüksinekli Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle boş arazide yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, Silivri Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Silivri itfaiyesi, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın söndürme helikopteri de alevlere havadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi ise kontrol altına alınan yangın nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında yaklaşık 10 hektarlık anız ve 10 hektarlık ormanlık alan yandı.