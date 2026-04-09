Silivri'de kritik imar kararı: Şehir parkı yeniden masada

Silivri Belediyesi Meclisi’nde görüşülen Yeni Mahalle 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, kentin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik başlıkları gündeme taşıdı. İmar Komisyonu’nun raporu doğrultusunda plan iki etap halinde ele alınırken, yaklaşık 692 hektarlık 1. etap uygun bulunurken, 965 hektarlık 2. etap alanın yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

Plan iki etap halinde değerlendirildi

Komisyon Başkanı Sibel Aydın Işıköndeş tarafından sunulan raporda, toplamda yaklaşık 1657 hektarlık alanın planlama kapsamına alındığı belirtildi. 35 metrelik imar yolunun güneyi ve kuzeyinde kalan imalathane alanlarını kapsayan bölüm 1. etap olarak değerlendirilirken, yolun kuzeyindeki tarımsal gelişme konut alanlarını içeren geniş bölge 2. etap olarak tanımlandı.

Şehir parkı tartışması yeniden gündemde

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, söz konusu 965 hektarlık alanın geçmişte şehir parkı olarak planlandığını hatırlatarak, bu alanın yeniden bu perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aşkın, “50 yıl sonrasını düşünmek zorundayız” diyerek, alanın kamulaştırılarak Silivri’ye büyük bir şehir parkı kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Aşkın ayrıca, tarımsal konut alanı statüsünün denetim açısından riskler barındırabileceğine dikkat çekerek, ilerleyen süreçte plansız yapılaşma ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

“Ortak akıl vurgusu” öne çıktı

Meclis Başkan Vekili Gökhan Yonat, planlama sürecinin titizlikle sürdürüleceğini belirterek, “Geleceğin Silivri’sini birlikte inşa edeceğiz” mesajını verdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı ise sürecin ortak akılla yürütüldüğünü ifade ederek, ortaya çıkan tablonun tüm tarafları memnun eden bir sonuç olduğunu dile getirdi. Yazıcı, şehir parkı alanlarının korunması gerektiğini vurgulayarak, yeşil alanların kent yaşamındaki önemine dikkat çekti.

“Maliyet mi, gelecek mi?” tartışması

CHP Meclis Üyesi Mehmet Keleş ise yüksek kamulaştırma bedellerinin belediye bütçesi üzerinde ciddi yük oluşturabileceğini belirterek, park alanlarının alternatif planlama yöntemleriyle de oluşturulabileceğini savundu.

Bu görüşe karşılık Aşkın ve Yazıcı, söz konusu büyüklükte bir alanın sadece plan kesintileriyle elde edilemeyeceğini belirterek, şehir parkı kararının maliyet gerekçesiyle geri plana itilmemesi gerektiğini ifade etti.

Nihai karar yeniden değerlendirilecek

Komisyon Başkanı Işıköndeş, üst ölçekli planlarda yer alan kararların doğrudan uygulanmadığını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gerekli görülmesi halinde kamulaştırmanın farklı kurumların iş birliğiyle yapılabileceğini ifade eden Işıköndeş, sürecin yeniden meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Silivri Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında alınan bu karar, kentin uzun vadeli planlamasında “yeşil alan mı, yapılaşma mı?” dengesinin önümüzdeki süreçte de tartışılmaya devam edeceğini ortaya koydu.