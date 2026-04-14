Silivri'de kritik ziyaret: Seçim hazırlıkları masaya yatırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 19 Nisan’da gerçekleştirilecek Bulgaristan erken parlamento seçimleri öncesinde Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyarette seçim sürecine ilişkin yürütülen hazırlıklar ele alınırken, sürecin sağlıklı ve düzenli ilerlemesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Seçim süreci ele alındı

Dernek Başkanı Ercan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Görüşmede, seçim organizasyonunun sorunsuz şekilde tamamlanması adına yapılması gerekenler değerlendirilirken, katılımcılar karşılıklı fikirlerini paylaştı.



Dayanışma ve birlik vurgusu

Ziyaret kapsamında konuşan Başkan Balcıoğlu, demokratik süreçlerin önemine dikkat çekerek, yurtdışında yaşayan vatandaşların seçimlere katılımının değerine vurgu yaptı. Silivri’de yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşların sürece aktif katılımının önemine değinen Balcıoğlu, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Teşekkür ve iyi dilekler iletildi

Program sonunda nazik ev sahipliği dolayısıyla dernek yönetimine teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’de yaşayan Bulgaristan göçmeni hemşehrilere selam ve sevgilerini iletti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.