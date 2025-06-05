Silivri'de Kurban Bayramı Namazı Saati Belli Oldu

Silivri’de Kurban Bayramı coşkusu, 6 Haziran Cuma sabahı kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı namaz vakitlerine göre, Silivri’de Kurban Bayramı namazı saat 06:11’de eda edilecek.

Bayram Namazı Ne Zaman Kılınır?

Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın birinci günü güneşin doğuşundan yaklaşık 45 dakika – 1 saat sonra cemaatle birlikte kılınır. Bu yıl da bayram namazının erken saatlerde camilerde cemaatle kılınması sünnet olarak tavsiye ediliyor.

Türkiye Genelinde Namaz Vakitleri

Diyanet’in resmi verilerine göre bazı büyük şehirlerde bayram namazı saatleri ise şu şekilde:

İstanbul: 06:08

Ankara: 05:55

İzmir: 06:22

Silivri’deki vatandaşlar, 06:11’de eda edilecek bayram namazı öncesinde camilerde bir araya gelerek bayramın manevi atmosferini birlikte yaşayacak.

Bayramın huzur, bereket ve sağlık getirmesi temennisiyle; Kurban Bayramımız mübarek olsun.

