Silivri’de Kurban Bayramı Öncesi Protokol Bayramlaşması Gerçekleşti

Silivri’de geleneksel hale gelen Kurban Bayramı protokol bayramlaşma programı bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Silivri Öğretmenevi’nde düzenlenen programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri’nin birlik ve beraberlik kültürüne dikkat çekerek ilçenin en önemli değerlerinden birinin toplumsal dayanışma olduğunu vurguladı.

“Silivri’nin en önemli özelliklerinden biri birlik ve beraberlik ruhudur” diyen Balcıoğlu, Kurban Bayramı’nın paylaşma, yakınlaşma ve dayanışma anlamı taşıdığını belirterek, tüm vatandaşların sevdikleriyle birlikte huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmesi temennisinde bulundu.

Silivri’de farklı görüşlere sahip insanların ortak yaşam kültürü içerisinde bir arada yaşadığını ifade eden Balcıoğlu, “Bizim için önemli olan insandır. Herkesin farklı düşüncesi, farklı inanışı olabilir ancak önemli olan birlik ve beraberliği koruyabilmektir” mesajını verdi.

“Silivri’deki huzuru korumaya devam edeceğiz”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise konuşmasında bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğuna dikkat çekti.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevinçlerin paylaşıldığı, eşin, dostun ve ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı önemli zamanlar olduğunu belirten Toğan, Kurban Bayramı’nın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Bu yıl 9 günlük bayram tatili nedeniyle programın bayram öncesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Toğan, vatandaşların bayramlaşma programına daha yoğun katılım sağlayabilmesi amacıyla organizasyonun bu şekilde planlandığını söyledi.

“İlçemize birlik, beraberlik ve huzur getirsin” diyen Toğan, tüm Silivrililerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, protokol üyeleri ve katılımcıların bayramlaşmasının ardından sona erdi.