Silivri'de Kurbanlık Denetimi Başladı
Kurban Bayramı öncesi Silivri'de hayvancılık işletmeleri ve canlı hayvan pazarı veteriner hekimler tarafından denetlendi.
Silivri’de Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satışına yönelik denetimler artırıldı. Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Güneş ve İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimler, ilçede kurbanlık hayvan satışı yapan üreticilerin işletmeleri ile Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda incelemelerde bulundu.
Denetimlerde, hayvanların sağlık durumları, kurbanlık vasfı taşıyıp taşımadığı ve satış şartlarına uygunluğu kontrol edildi. Yetkililer, hayvan sahiplerine kurbanlık alım-satım süreçleri, sevk belgeleri, sağlık kontrolleri ve kurbanlık hayvanlarda aranması gereken şartlar hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı, güvenli ve mevzuata uygun kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla kontrollerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.