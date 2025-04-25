Silivri'de Kurbanlık Satışı Başladı

Silivri Kiptaş 2 Konutları'nın 500 metre ilerisinde hizmet veren Vuraloğlu Besi Çiftliği, 2025 Kurban Bayramı için büyükbaş kurbanlık satışına başladı. Veysel ve Beytullah Vural kardeşlerin yönetimindeki çiftlik, kaliteli hizmet anlayışı ve hijyenik kesim koşullarıyla bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

“Hayvancılığı Köyden Silivri’ye Taşıdık”

Yaklaşık 10-12 yıl önce İstanbul’a geldiklerini belirten Veysel Vural, "Önce köyümüzde yaptığımız hayvancılığı Silivri’ye taşımaya karar verdik. Süt üretimiyle başladık, ardından kurbancılığa ve dana yetiştiriciliğine yöneldik. Talepler arttıkça üretimimizi de büyüttük. Çiftliğimizin bu kadar büyüyeceğini hiç tahmin etmiyordum ama çok şükür her şey çok güzel oldu." dedi.

“Başarımızın Sırrı Dürüstlük ve Doğallık”

Başarılarının sırrını dürüstlük, doğallık ve çevrenin ferah yapısına bağlayan Vural, "Silivri halkının desteği ve doğallığa olan ilgisiyle bu noktaya geldik. Çiftliğimiz geniş, yeşil bir alana sahip ve tamamen hijyenik koşullarda hizmet veriyoruz. Pazarlıklarımız da hâlâ Peygamber usulü devam ediyor. Bize gelen misafirler hiçbir zaman boş dönmüyor." diye konuştu.

Kurban Bayramı Sabahı Özel İkramlar

Veysel Vural, Kurban Bayramı sabahı sunacakları hizmetlerle ilgili de bilgi verdi:

"Sabah erken saatlerde kahvaltı ikramlarımız oluyor. Hayvanlar kesildikten sonra 10:00-11:00 saatleri arasında kavurma, salata, tatlı ve Tokat yöresine özel bulgur pilavı servis ediyoruz. Bu sırada hayvanlar İslami koşullara uygun bir şekilde kesiliyor ve tartı sonrası müşterilerimizin araçlarına kadar teslim ediliyor."

“Otopark Sorunumuz Yok, Alanımız Ferah”

Çiftlik alanının yaklaşık 14-15 dönüm olduğunu belirten Vural, "Otopark sıkıntımız yok. Geniş, ferah ve hijyenik bir ortamda vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bayram sabahı yoğunluk olsa bile herkes rahatça alan bulabiliyor." dedi.

İletişim Bilgileri

Veysel Vural: 0533 716 35 20

Beytullah Vural: 0545 826 41 79

Adres: Silivri Kiptaş 2 Konutları 500 metre ilerisi

