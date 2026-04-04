Silivri'de Kütüphane Haftası'na anlamlı buluşma

İstanbul Valiliği tarafından hayata geçirilen “Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor” projesi çerçevesinde, Kütüphane Haftası dolayısıyla Silivri’de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Tolga Toğan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek kitap okuma etkinliğine katıldı.

Okuma alışkanlığına güçlü vurgu

Gerçekleştirilen etkinlikte, okumanın bireysel gelişim üzerindeki etkilerine dikkat çekilirken, öğrencilerle birlikte geçirilen okuma saatinde kitap okuma alışkanlığının önemi bir kez daha vurgulandı. Program boyunca öğrencilerle samimi diyaloglar kurulurken, kitapların hayatın her alanındaki katkısına yönelik farkındalık oluşturuldu.

Eğitim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, öğrenciler açısından hem motivasyon kaynağı oldu hem de Kütüphane Haftası’nın ruhuna uygun anlamlı bir buluşma olarak kayıtlara geçti.