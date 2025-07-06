Silivri'de Lavanta Hasat Şenliği

İstanbul’da Silivri Belediyesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği’nde doğaseverleri buluşturdu. Etkinlikte vatandaşlara lavanta kurabiyesi ve limonata ikram edildi.

Silivri Belediyesi, bu yıl da Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi’nde düzenlenen Geleneksel Lavanta Hasat Şenliği ile vatandaşları bir araya getirdi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da katıldığı etkinlikte lavanta tarlalarında hasat gerçekleşti. Şenlikte konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Silivri’nin ekilebilir alanlarının önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan yangını hatırlatarak, doğayı korumak gerektiğini söyledi. Başkan Balcıoğlu, lavantanın hasat edilmesiyle birçok ürüne dönüştürülebildiğini aktardı.

"Üretmek bir tercih değil, artık zorunluluktur"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, "Çünkü evlatlarımız var, onlara daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak zorundayız. Biz onun için çalışıyoruz. Toprağı korumak ve çiftçimize sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gıda krizinin kapıda olduğu bir çağda yaşıyoruz. Yani, üretmek bir tercih değil artık zorunluluktur" diye konuştu.

Tarımı, toprağı koruyup, üretimi artırmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak geleneksel tarım ürünlerimizin yanı sıra; ilçemizin ekonomisine değer katacak tıbbi ve aromatik bitki üretimine de önem veriyoruz. Lavanta gibi yüksek katma değerli ürünlerle tarımsal çeşitliliğimizi artırıyor, örnek uygulamalarla üreticilerimize yol gösteriyoruz" dedi.

Şenlikte konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Tarıma ve üreticiye verdiği destek için Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na teşekkür eden Güçlü, "Bu organizasyon için başta görev yapmaktan gurur duyduğum Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu’na, başkan yardımcılarımıza, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüze ve tüm emekçilerine canı gönülden teşekkür ederim" dedi.

Silivri Belediyesi’nin tarıma, üreticiye, çiftçiye ve kırsal kalkınmaya verdiği desteğin çok önemli olduğunu aktaran Muhtar Güçlü, "Bu destekler bizleri hem onurlandırmakta hem de geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır. Gümüşyaka Mahallemiz adına bu güzel etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.