Silivri'de LGS Heyecanına Belediye Desteği

Silivri Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı dolayısıyla ilçede sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını ve başarı dileklerini iletmek üzere belediye meclis üyeleri, sınavın gerçekleştirildiği okul önlerinde öğrenciler ve velilerle buluştu.

Öğrencilerin sınav heyecanına ortak olunan program kapsamında Silivri Belediyesi Mobil İkram Araçları da okul önlerinde hizmet verdi. Velilere ve öğrencilere ikramlarda bulunularak sınav sürecinde destek sağlandı.

Silivri Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geleceğin teminatı olan tüm öğrencilere başarılar dilenirken; emek veren öğretmenlere, ailelere ve sınav sürecinde görev alan herkese teşekkür edildi.