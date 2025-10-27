Silivri'de lodos alarmı

İstanbul Silivri sahilinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar kıyı dövdü. Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Güler, tekne sahiplerini önlem almaya çağırdı.

Silivri sahilinde sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran şiddetli lodos, hem kıyı şeridinde hem de denizde tehlikeye neden oluyor. Dalgaların yükselmesiyle teknelerin halatlarında gerilmeler oluşurken, Balıkçılar Kooperatifi bölgede güvenlik tedbirlerini artırdı.

"Tekneler güvenceye alınmalı"

Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Zafer Güler, yaptığı açıklamada tekne sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini belirterek şu uyarıda bulundu:

"Lodos ciddi şekilde etkisini gösteriyor. Tüm tekne sahiplerine gerekli önlemleri almaları yönünde uyarılarımızı yaptık. Kimse risk almak istemez, bu nedenle herkes teknelerini sıkı bağlayıp ekipmanlarını güvene almalı."