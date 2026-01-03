Silivri'de lodos etkili oluyor
İstanbul'da yapılan uyarıların ardından lodos etkili oldu. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu
Marmara Bölgesi sabah saatlerinden itibaren lodosun etkisi altına girdi. İstanbul genelinde ise lodos, Büyükçekmece ve Silivri sahilinde etkili olmaya başladı. Lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda yüksek dalgalar oluştu. Sahilde dalgaların metrelerce yükseldiği anları kameraya yansıdı.