Silivri'de 'maaş' eylemi

Silivri Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bir grup personel, bugün sabah saatlerinde iş bırakarak eyleme başladı. Silivri Belediyesi ve sendika arasında geçtiğimiz haftalarda yapılan protokol ile maaş; yakacak, yemek ve 3 ayda bir ikramiye haricinde aylık 12 bin 750 TL olarak belirlenmişti.

Maaşlarının az olduğunu ifade eden işçiler, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile bir sorunlarının olmadığını, onu sevdiklerini ancak aldıkları maaş ile geçinemediklerini söyledi. Maaş haricinde her hangi bir sıkıntılarının olmadıklarını belirten işçiler, "Tek problememiz maaş" dediler.