Silivri'de Mahalle Mahalle Nüfus Dağılımı Açıklandı

Silivri’de mahalle bazında açıklanan nüfus verileri, ilçedeki yerleşim yoğunluğunu ve demografik dağılımı ortaya koydu. Açıklanan tabloya göre Yeni Mahalle, 48 bin 526 kişilik nüfusuyla ilçenin en kalabalık mahallesi olarak öne çıktı. Yeni Mahalle’yi 37 bin 159 kişiyle Semizkumlar ve 30 bin 443 kişiyle Mimar Sinan Mahallesi takip etti.

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu diğer mahalleler arasında Selimpaşa (25 bin 813), Alibey (16 bin 914) ve Cumhuriyet Mahallesi (9 bin 598) dikkat çekti. Gümüşyaka Mahallesi ise 9 bin 930 kişilik nüfusuyla ilçenin önemli yerleşim alanları arasında yer aldı.

Veriler, Silivri’de merkez mahallelerde nüfus yoğunluğunun artmaya devam ettiğini, kırsal mahallelerde ise daha dengeli bir dağılımın sürdüğünü gösterdi. Akören, Bekirli ve Küçük Sinekli gibi mahalleler ise daha düşük nüfus yapısıyla öne çıktı.

